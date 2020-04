Coronavirus Bari, Decaro passeggia nel quartiere Madonnella e la gente dai balconi lo applaude, lui si commuove e piange

Decaro in questi giorni difficili è sempre più a contatto con la gente e sta mostrando, al popolo barese che lui c’è e sta dando tutto se stesso per far rispettare e leggi e per fare in modo che si esca quanto prima da questa situazione che ormai è avvertita da tutti come un incubo.

Ieri il sindaco della città di Bari ha fatto una passeggiata nel quartiere Madonnella e, quando la gente affacciata i balconi l’ha visto ha iniziato ad applaudirlo e a gridargli “bravo”.

Decaro si è profondamente commosso fino alle lacrime e ha risposto alla sua gente: “Ancora un po’ e ce la facciamo”.