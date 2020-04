Coronavirus, tampone negativo anche se ha il virus, muore e infetta tutto il reparto

Un uomo è morto di coronavirus nellʼospedale di Lavagna (Genova), nonostante il suo tampone fosse stato negativo.

Appunto per il risultato del tampone era stato ricoverato in un reparto no Covid ma, dopo il decesso si è scoperto che in realtà aveva il coronavirus e così ha infettato otto persone ricoverate nel suo stesso reparto e quattro sanitari.

Era stato ricoverato per una polmonite bilaterale ma era risultato negativo al tampone.

Dopo la sia morte , a seguito di altri accertamenti si è acceratta la sua positività al virus.

L’uomo 41enne era originario di Canosa in Puglia ma viveva a Chiavari ed era praticamente immobilizzato a causa di un ictus che lo aveva colpito diversi anni prima.