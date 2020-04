Bari, H&M chiude in via Sparano e forse al suo posto arriva Decathlon

Pare che il megastore H & M, che ad oggi si trova a Bari in via Sparano sia destinato a chiudere e al suo posto, forse, dovrebbe arrivare un negozio Decathlon.

Oggi alle 12 ci sarà la videoconferenza che vedrà da una parte H&M e dall’altra i sindacati.

Questa è la seconda conferenza dopo quella che c’è stata il 22 aprile quando i lavoratori pensavano che sarebbero stati istruiti sulle modalità nuove per poter essere presto operativi in vista della prossima apertura dei negozi e, invece come una doccia gelata, è arrivata loro la notizia della chiusura.

I lavoratori in seguito a questa notizia avevano scritto una lettera al sindaco di Bari, Antonio Decaro e al governatore della Puglia Michele Emiliano che diceva così: “Chiediamo di farvi promotori e parti attive per l’avvio di un tavolo di concertazione ed ogni altra iniziativa per salvaguardare i posti di lavoro e quindi il futuro di almeno cinquanta famiglie, che già dal prossimo mese vedranno cadere nel baratro della probabile cassa integrazione e della preannunciata perdita del posto di lavoro la propria serenità e le certezze costruite con impegno sacrifici e professionalità spese a servizio della società H&M”.