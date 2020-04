Bari salvataggio H&M, oggi importante incontro a Roma, Decaro impegno massimo per salvare i 50 dipendenti

Nelle prime ore di oggi i vertici della H&M incontreranno i sindacati. Il tentativo dei sindacati è quello di tentare di convincere la dirigenza della multinazionale dell’abbigliamento di rivedere il suo piano aziendale che prevede la chiusura di diversi punti vendita tra i quali quello in via Sparano a Bari.

Il primo cittadino di Bari, durante una sua intervista a Telebari ha parlato della chiusura dell’azienda H&M : “Ho parlato oggi con l’advisor dell’H&M per capire le motivazioni per la chiusura per capire se è possibile ad esempio pensare ad una riduzione del fitto e salvare quindi il punto vendita in via Sparano e i 50 lavoratori. Bisogna capire qual è l’orientamento della catena: se è solo un problema di affitto siamo disponibili ad aprire un tavolo di trattativa con i proprietari di quell’edificio. Se non è così proveremo a proporre quell’immobile a qualche negozio e chiederemo la clausola sociale per salvare i 50 dipendenti”.