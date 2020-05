Emergenza Covid-19, aumento oggi dei casi positivi in provincia di Bari, il Professor Lopalco spiega perché

In seguito alla notizia dell’aumento, dopo alcuni giorni dei casi positivi in provincia di Bari è subito intervenuto il Professor Pier Luigi Lopalco.

Il capo della task force della regione Puglia dell’emergenza epidemiologica ha detto che l’aumento dei contagi si riferisce: “A code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta nonostante l’aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell’ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti”.