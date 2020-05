Il pianto della Bellanova dopo la regolazione degli immigrati, Giorgia Meloni “Chi piange per le migliaia di italiani che hanno perso tutto e aspettano un aiuto che non è arrivato?”

Non sono passate inosservate le lacrime del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Il ministro si è commosso durante la diretta tv subito dopo l’annuncio del provvedimento che regolarizza miglia e miglia di emigrati.

Il decreto era fortemente voluto dal Ministro. A molti il pianto di Teresa Bellanova è sembrato sincero ad altri simile a quello di Elsa Fornero.

Il pianto della Bellanova non è passato inosservato a Giorgia Meloni che ha così commentato: “Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto per la disperazione di aver perso tutto o per timore di perderlo. Aspettando un aiuto che non è arrivato. Stasera il Ministro Bellanova si è commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Sono basita”.