Bari Carrassi, oggi 14 maggio sparatoria in pieno giorno

Oggi a Bari c’è stata una sparatoria nel quartiere Carrassi.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri per denunciare cosa stava avvenendo e, quando le forze dell’ordine sono arrivate, in effetti hanno rinvenuto dei bossoli.

Fino ad ora non sono stati segnalate persone ferite.

La sparatoria sarebbe avvenuta in via Piave ma quando la polizia è arrivata non ha trovato nessuno, solo, alcuni bossoli per terra.

Dunque, al momento non si hanno altre notizie su questa denuncia che è stata fatta e che , comunque , ha avuto un riscontro nel ritrovamento dei bossoli.