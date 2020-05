Coronavirus Bari, Decaro attacca il governo: “Con questo decreto per noi è impossibile andare avanti”

Antonio Decaro, sindaco di Bari ha preso posizione contro il governo e il decreto rilancio.

Decaro ha detto così: «Doveva essere un decreto bilancio più che rilancio. Ci sono tante risorse per imprese e famiglie, ma noi così i bilanci non li chiudiamo, anche noi siamo come le aziende, con entrate e uscite. Le uscite servono per il trasporto pubblico, l’illuminazione, la raccolta dei rifiuti. Non avendo tasse, imposte e multe, rischiamo di non poter fornire servizi».

Antonio Decaro è intervenuto durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital e ha detto: «Abbiamo ricevuto i 3 miliardi di cui il governo ci aveva parlato già un mese fa, quando abbiamo interrotto i rapporti istituzionali».

E poi, ancora: “ non vorremmo chiedere le tasse alle aziende in difficoltà. Tuttavia, ho parlato due giorni fa con Conte che ci ha rassicurati».

Decaro è ancora fiducioso che si troverà una soluzione «entro luglio, tant’è vero che abbiamo spostato proprio a fine luglio la chiusura del bilancio per avere la possibilità di integrare in caso di necessità. Ad esempio non perderemo tutta la tassa di soggiorno ma sarà comunque una perdita importante».