Incontra la fidanzata positiva al covid-19 e 30 persone finiscono in quarantena

Dopo mesi di lontananza un ragazzo ha incontrato la sua fidanzata. La ragazza ha scoperto dopo qualche giorno dall’incontro era positiva al Covid-19.

E’ successo a Cassino in provincia di Caserta. Subito dopo l’esito del tampone sono 30 le persone che sono finite in quarantena forzata.

Il ragazzo, dopo aver incontrato la fidanzata, ha saluto anche alcuni amici. Per i famigliari e gli amici della coppia è scattato l’isolamento domiciliare obbligatorio.

Il sindaco di Cassino ha invitato la cittadinanza a stare tranquilli: “Allo stato attuale situazione appare sotto controllo ma ovviamente dobbiamo attendere l’esito degli esami ai quali sarà sottoposto il giovane nei prossimi giorni. L’episodio che ci auguriamo abbia un esito favorevole, ovvero non rilevi alcuna positività, ci deve far riflettere sul fatto che, purtroppo, l’emergenza non è ancora passata, e ci deve far capire che atteggiamenti o comportamenti che non rispettano le regole vigenti creano seri problemi a tutti”.

Il primo cittadino di Cassino ha anche detto che: “Rivolgo, pertanto, ancora una volta, un pressante invito a tutti a non disperdere tutto quanto di buono abbiamo fatto finora con comportamenti non consoni con la crisi epidemiologica che stiamo vivendo e che, ripeto, non è ancora finita”