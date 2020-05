Antonio Decaro e il ricordo commosso di Ezio Bosso “Un uomo immenso, ma ho un grandissimo rimpianto”

E’ venuto a mancare un grande musicista e un grande uomo, Ezio Bosso. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro lo ricorda così.

“Oggi il nostro Paese piange la scomparsa di Ezio Bosso.

Un grande musicista e un uomo immenso, che con la sua vitalità e il suo sorriso ha sfidato tutti i pregiudizi inseguendo fino alla fine il proprio amore per l’arte, per il prossimo, per la bellezza del creato.

Senza mai piangersi addosso, scegliendo di mostrarsi con i propri limiti e le proprie fragilità, lasciando che fosse la musica a testimoniare la grandezza della sua forza e dei suoi sentimenti.

Conoscerlo è stato per me un vero privilegio, l’unico rimpianto è non averlo potuto ascoltare nel nostro Piccinni, un progetto che avevamo rimandato a quest’anno. Un sogno che non potremo più realizzare insieme”.