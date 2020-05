Coronavirus Puglia, buone notizie per chi ha il conto corrente postale, le poste anticiperanno la cassa integrazione

Una buona notizia per chi ha il conto corrente postale o una carta prepagata Postepay Evolution .

Grazie ad un accordo tra la Regione Puglia e Poste Italiane i clienti potranno ricevere la cassa integrazione grazie allo strumento della anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale.

Questo accordo è stato siglato per andare incontro a tutti quei cittadini che non stanno ricevendo la cassa integrazione per i ritardi ormai noti e che stanno vivendo, per questo, in una situazione di estremo disagio economico.

L’unica condizione per poter ricevere la cassa integrazione anticipata dalle poste è che l’azienda datrice di lavoro abbia presentato la domanda per potere avere gli ammortizzatori sociali.

In questo caso , senza aspettare le lungaggini dell’inps, i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio conto corrente lo stipendio.

il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dichiarato: “Ringrazio i vertici di Poste italiane perché attraverso questo protocollo potremo supportare concretamente tanti cittadini e famiglie in questo momento così difficile”