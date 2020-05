Questa mattina in via Calefati un gruppo di cittadini baresi e extracomunitari, per motivi in via di accertamento, sono venute alle mani.

La rissa è scoppiata nei pressi dell’entrata del Tribunale di Bari. Un uomo, un extracomunitario, è stato ferito alla testa.

Per sedare la rissa sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri.