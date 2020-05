Sono in totale 449.352 le multe elevate in Italia nel periodo di quarantena imposto dal Governo. A fornire i numeri è stato il Codacons che a sua volta gli ha elaborati dai dati contenuti del Ministero degli Interni.

Dall’11 marzo al 13 maggio sono state controllate più di 14 milioni di persone tramite posti di blocco e controlli delle forze dell’ordine.

Numeri impressionanti che hanno suscitato non pochi commenti e polemiche.

Vittorio Sgarbi ha così commentato i serrati controlli avvenuti in questi mesi nei confronti degli italiani: “Se lo Stato avesse cercato Matteo Messina Denaro con la stessa ossessione con la quale ha inseguito, in questi mesi, i bagnanti nelle spiagge, lo avrebbe catturato in 2 giorni”.