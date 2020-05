Taranto troppi casi misteriosi di Covid-like, pazienti negativi al Coronavirus ma con polmoniti interstiziali

0 SHARES Condividi Tweet

Anche a Taranto come in altre città italiane si stanno riscontrando casi di persone negative al test del Covid-19 ma con polmoniti interstiziali e sintomi tipici del Coronavirus.

A riferire l’aumento dei casi nella città jonica è Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118. Mario Balzanelli è stato intervistato da Adnkronos Salute e ha affermato che: «Ecco perché parlo di casi di Covid-like: sono del tutto simili a Covid ma senza che il virus emerga dal tampone, talvolta lo scoviamo solo nel liquido del lavaggio bronco-alveolare».

Balzanelli ha voluto chiarire che sono negli ultimi tempi «in troppi di questi casi misteriosi, segnalatici anche da medici del resto d’Italia». «In queste settimane post lockdown a Taranto abbiamo visto sempre meno pazienti positivi, invece questi casi simil-Covid sono aumentati, e sono tutti uguali. Un popolo che sfugge alle classifiche ma che, dal pinto di vista clinico, è identico ai casi Covid. Mi diranno che non tutte le polmoniti interstiziali sono legate al coronavirus, ma in questo periodo fanno scattare un allarme. Allarme che ha portato gli specialisti a cercare il virus più in profondità, trovandolo talvolta nel liquido del lavaggio broncoalveolare”. Per Balzanelli «il virus è sceso».