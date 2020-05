Tragico incidente, auto si schianta contro un albero, perde la vita un operaio pugliese di 48 anni, lascia moglie e 4 figli

0 SHARES Condividi Tweet

Un operaio ha perso la vita in seguito a un incidente. L’uomo di 48 anni stava percorrendo l’Adriatica quanto, per cause in via di accertamento, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un albero.

Lo schianto è stato fatale. Il 48 enne pugliese, era nato in un paesino del foggiano, è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di soccorrerlo. Lascia 4 figli e la moglie. L’incidente è avvenuto nei pressi di Ortona.

Forse a causare l’incidente è stato un malore improvviso, o un colpo di sonno.