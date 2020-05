Bisceglie, il covid-19 non ferma il Divinae Follie, la mitica discoteca domenica riapre ma in un modo insolito

0 SHARES Condividi Tweet

Il Divinae Follie ha sicuramente rappresentato un’epoca bellissima. Dopo tante vicissitudini la famosa discoteca riapre domenica 24 maggio ma in un modo insolito.

La discoteca che ha sede a Bisceglie riapre a porte chiuse per una maratona che coinvolgerà diverse discoteche di tutta la Puglia.

La maratona musicale si chiama “Let’s live all – on stage”. Nella discoteca non potranno esserci visitatori ma solo cantanti che si esibiranno.

L’annuncio di Roberto Maggialetti, gestore del Divinae Follie è il seguente: Il grande giorno sta arrivando…

Domani dalle ore 17,00 in collegamento con tanti locali prestigiosi della Puglia Pako Carlucci e Nicolò Lucivero condurranno Let’Live All Live, dj’set e molti ospiti Vip per una domenica indimenticabile Direzione artistica Lele Sgherza In regia Mimmo Ricucci Altamura con uno staff tecnico da paura.

L’evento sarà visibile in diretta su diverse pagine Facebook.