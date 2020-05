Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 24 maggio, Toro, Vergine, Capricorno

0 SHARES Condividi Tweet

Toro: sembra che manchino le risorse, e questa potrebbe essere la realtà. È vero che i nati del segno ricevono una dissonanza

da Saturno nell’ambito professionale, ed è possibile che tu non abbia lavorato molto ultimamente,

per le ragioni che conosciamo bene. Ma non per contare sui una stabilità economica o su alcune

certezze potrebbe renderti nervoso. La precarietà ti preoccupa molto.

Vergine: la ripresa accentua la tua volontà di successo, di raggiungere i tuoi obiettivi, anche se ciò significa fare gli straordinari. Non ti risparmi, e anche dalla prossima settimana, sei disposto a fare qualunque cosa, che se ti costa in energia e in affaticamento. Ma sei quasi alla fine di questo periodo più travagliato: Marte porrà fine alla sua dissonanza mercoledì prossimo, e non avvertirai più questa sensazione di pressione, che tutto sia urgente.

Capricorno rispetto allo scorso anno, sembra davvero che tu abbia maggiori responsabilità e le assumi con rinnovata

energia. Il tuo pianeta governatore, Saturno, è in buon aspetto, e potrebbero anche esserci novità interessanti che riguardano il lavoro. Anche se non è escluso che alcuni cambiamenti nella tua

vita privata, ti abbiano portato nuove responsabilità e consapevolezze rispetto al passato.

Fonte: Latte e miele