Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 24 maggio, Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: questa domenica c’è una congiuntura favorevole per le relazioni più intime, per quei legami che ti permettono di rilassarti. E questo è normale poiché oggi non stai lavorando e alcuni sono in famiglia a godersi un weekend di riposo. Non fare nulla, però, non ti appartiene, non è nella tua filosofia, quindi troverai qualcosa da fare e c’è chi ti seguirà.

Leone: l’aspetto particolare di Saturno ha rallentato tutto ciò che volevi creare. Lo avrai sicuramente notato nelle ultime settimane, che alla realizzazione delle tue iniziative c’erano sempre degli ostacoli da fronteggiare. Qualcosa ha ostacolato i tuoi progressi e questa situazione è rappresentata da Saturno, che retrogrado fino a dicembre, rappresenta forti rallentamenti anche nei prossimi mesi.

Sagittario hai voglia di impegnarti più seriamente in una relazione, e non è un caso considerando che l’influenza di Saturno spinge a farti desiderare una vita relazionale più seria. Vuoi maggiore stabilità nella tua vita, e forse anche creare una famiglia. E questo desiderio di stabilità ti spinge a rivalutare quali sono le persone che contano davvero nella tua vita.

Fonte: Latte e miele