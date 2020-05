Puglia disperso in mare Davide D’Alessandro giovane sub di soli 28 anni, continuano le ricerche senza sosta

0 SHARES Condividi Tweet

Le ricerche per cercare di ritrovare Davide D’Alessandro, giovane sub disperso in mare, sono continuate tutte la notte senza dare l’esito sperato.

Il giovane di 28 anni si era immerso nelle acque del porto di Tricase per una battuta di pesca ma non aveva fatto ritorno.

E’ scattato l’allarme e sono incominciate le ricerche. Nella tarda serata di ieri è stato utilizzato anche un elicottero dei vigili del fuoco di Bari.

Davide D’Alessandro è di Racale e aveva iniziato la sua battuta di pesca alle 9,30 di ieri.