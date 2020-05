Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 24 maggio, Gemelli, Bilancia, Acquario

0 SHARES Condividi Tweet

Gemelli: indica che il rigoroso Saturno è in buon aspetto e porta nella tua vita maggiore stabilità, ordine e rispetto per i valori che ti appartengono.

Perseguirai i tuoi principi, anche a rischio di perdere la tua indipendenza. Forse perché ci sono interessi più grandi da tutelare. Ma alla lunga questa perdita di libertà può pesare molto su di te e rischi di reagire poi in maniera avventata. Devi sforzarti di valutare un giusto compromesso.

Bilancia il buon aspetto della Luna sembra suggerire che ci sia un nuovo inizio, che una proposta o un progetto che stai portando avanti da tempo, possa offrirti la stabilità che stai cercando. Anche se ci vuole tempo per realizzare determinati obiettivi, e non è sempre facile, paradossalmente non puoi farne altrimenti perché credi nei tuoi valori, e insisti per farli valere. Le difficoltà del momento non ti frenano, nonostante qualche perplessità.

Acquario anche se ci sono molte trasformazioni da gestire, senti che stai raggiungendo un obiettivo molto importante. Questo è il lato positivo della presenza di Saturno. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo sei obbligato o sei stato obbligato a rinunciare a qualcosa. Ma anche se ti pesa sottostare a queste costrizioni, non puoi fare diversamente. Pesci c’è un passato che può riaffiorare, specialmente se ci sono situazioni rimaste in sospeso. Tuttavia, hai ancora grandi dubbi, e potresti non fidarti della persona che vuole tornare nella tua vita già da un po ‘di tempo.

Concediti del tempo per riflettere, e capire se ci sono le condizioni per voltare pagina.

Fonte: Latte e miele