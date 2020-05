Emergenza Covid-19, da 10 giorni 0 contagi gravi in Puglia, il “nemico” si è indebolito, Lopalco “Ma la guerra non è finita”

0 SHARES Condividi Tweet

Un dato molto significativo quello reso noto dalla task force pugliese che da inizio pandemia sta seguendo i casi in Puglia.

La tendenza dei positivi in tutta la regione è in netta discesa ma quello che più conforta gli esperti e tutti i cittadini sono le notizie molto confortanti che arrivano dai reparti di terapia intensiva.

Da dieci giorni non ci sono stati contagi gravi in tutta la Puglia. Zero ricoveri in terapia intensiva. Il nemico, dopo mesi di furore, si è indebolito e sembra che si stia ritirando.

Ma non è questo il momento di abbassare la guardia, L’ultimo ricovero in terapia intensiva in un ospedale pugliese risale al 16 maggio scorso.

Da dieci giorni nessun paziente ha solcato l’ingresso dei reparti covid pugliesi che pian piano si stanno chiudendo.

E’ finita. Lopalco, a capo della task force pugliese per emergenza Covid.19, diche di no “la guerra non è ancora finita”.