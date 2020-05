Morto a 51 anni John Peter Sloan, attore famoso in Italia per il suo ruolo di insegnante d’inglese

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morto improvvisamente all’età di 51 anni, l’attore John Peter Sloan ha renderlo noto due sua amici su Facebook.

L’attore era un bravo comico e anche un cantante, era diventato famoso in Italia per aver interpretato il ruolo in tv d’insegnante d’inglese.

Un suo amico così lo ricorda: “Era una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”.