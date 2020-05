E’ positivo al covid 19, guarisce e torna a lavoro, ma dopo pochi giorni scopre di essere nuovamente positivo

0 SHARES Condividi Tweet

Un operaio di Sant’Arpino in provincia di Caserta è tornato a lavoro dopo una lunga assenza. L’uomo era stato colpito dal covid-19 e dopo alcune settimane di forzato stop era guarito, il suo tampone era risultato positivo.

L’uomo è tornato a lavoro e dopo qualche giorno ha ricominciato ad accusare febbre e tosse. Si è sottoposto a test ed è risultato essere nuovamente positivo.

A renderlo noto è stato Giuseppe Dell’Aversana sindaco della piccola cittadina: “Devo purtroppo comunicarvi che il bollettino ASL di oggi mi informa che su quattro tamponi effettuati per la ricerca del covid 19 ben tre sono risultati negativi ed uno solo è risultato positivo. Trattasi di un ‘positivo già positivo’ ossia di un caso che era stato positivo poi era guarito e poi di nuovo contagiato sul lavoro“.

“La persona gode di ottima salute, non presenta alcun sintomo, si sente bene ed è in quarantena come prescritto dall’ASL che tiene monitorata la situazione”