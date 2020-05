Ha la febbre ma si imbarca lo stesso per andare in vacanza, all’arrivo risulta essere positivo al Coronavirus

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo anche se aveva i sintomi tipici del Covid-19 ha deciso comunque di concedersi un periodo di ferie e si stava per imbarcare per Ischia.

Ma al terminal prima di imbarcarsi gli è stata misurata la temperatura che era superiore al limite consentito, 37,5°.

L’uomo è stato subito sottoposto a tampone e in seguito ricoverato.

L’uomo, secondo quanto detto dalle autorità, aveva affittato una casa a Ischia per passare qualche giorno di massima tranquillità nell’isola campana.

Nella stessa sua comitiva anche un altro uomo è risultato essere febbricitante.

L’uomo è ora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Graie di Pozzuoli.

il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, solo qualche minuto prima della notizia, aveva postato un messaggio che avvisava la cittadinanza dell’alto numero di guarito “Mi è stato comunicato dall’Asl che UNDICI nostri concittadini sono guariti definitivamente! Una bella notizia: a loro gli auguri di noi tutti per un ritorno sereno alle proprie vite. Rispettiamo le regole, tutti. L’emergenza c’è ancora e noi dobbiamo essere bravi a non far diffondere il virus, a non allargare la macchia dei contagi”.