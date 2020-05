Bob Kulick il chitarrista dei Kiss è morto, il fratello “So che ora è in pace “

0 SHARES Condividi Tweet

Bruce Kulick , il fratello di Bob, chitarrista dei Kiss ha dato la notizia della morte dei fratello attraverso i social dicendo così: «Ho il cuore spezzato di dover condividere la notizia della scomparsa di mio fratello Bob Kulick. Il suo amore per la musica e il suo talento di musicista e produttore dovrebbero sempre essere celebrati. So che ora è in pace, accanto ai nostri genitori, e me lo vedo lassù che suona la sua chitarra più forte che mai».

Bob Kulick era il quinto membro della band di New York ed aveva 70 anni.