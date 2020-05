Alessandro Meluzzi contro Luciana Littizzetto, appello social per farla estromettere dalla rai “non fa ridere nessuno e costa tantissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Meluzzi , volto molto conosciuto di Retequattro e non solo ha avuto modo di dire la sua contro Luciana Littizzetto.

Il Professor Meluzzi ha proprio lanciato una campagna social contro la Litizzetto perchè non compaia più nei programmi rai.

Meluzzi non ha mai amato l’attrice torinese e anche quando insieme a Fabio Fazio condusse il Festival di Sanremo, nel 2014 si scagliò contro l’attrice usando parole molto forti: “La Littizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma. Ci costano milioni di euro”.