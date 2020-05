Vasco Rossi contro l’ex generale Pappalardo “In Italia la farsa ha preso posto della realtà. L’ignoranza regna e la rabbia domina”

0 SHARES Condividi Tweet

Vasco Rossi ha voluto dire la sua sull’ex generale Pappalardo: “Se ci avessero detto che questo ospite minore della Zanzara avrebbe portato le masse in piazza, per giunta in tempo di pandemia, ci saremmo messi a ridere. E invece non c’è nulla da ridere, perché in questo paese la farsa ha preso ormai il posto della realtà. L’ignoranza regna, la rabbia a caso domina”

Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha anche scritto: “Il problema non è solo che migliaia di persone abbiano manifestato fregandosene del distanziamento sociale, e dunque sputando in faccia alla loro (e sticazzi) e alla nostra salute, ma che migliaia di persone siano scese in piazza per seguire un personaggio caricaturale e marginale, da anni zimbello del web e della “politica”.