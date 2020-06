Anziana disabile chiama il 113 “Ho fame, sono sola e non ho i soldi per comprare da magiare”, due poliziotti le preparano la cena

0 SHARES Condividi Tweet

Un episodio bellissimo che ha visto come protagonisti due poliziotti di Firenze. Un’anziana disabile ha chiamato il centralino del 113 per avere un po’ di conforto.

La donna ha chiesto aiuto “Ho fame, sono sola e non ho i soldi per comprare da mangiare”. Due poliziotti hanno, Antonio e Giuseppe, si sono subito recati a casa della anziana donna per aiutarla. Le hanno preparato un piatto di ravioli con pomodoro, hanno apparecchiato la tavola permettendo alla donna di consumare la cena.