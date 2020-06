0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo è precipitato nel vuoto dal balcone del suo appartamento in via Capruzzi a Bari. Non si sa ancora come possa essere accaduto il terribile incidente.

Sul posto, in pochissimi minuti, sono giunti i soccorritori del 118 e alcune auto della Polizia. Sembra che le condizioni dell’uomo siano disperate.