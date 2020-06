Coronavirus, invitato positivo va al matrimonio, venti persone messe in quarantena, lo comunica Luca Zaia

0 SHARES Condividi Tweet

Una coppia ha deciso, comunque, di sposarsi nonostante il periodo sia quello del coronavirus.

E così tanti invitati hanno partecipato alla cerimonia ma, uno di loro era positivo.

Il matrimonio è stato celebrato a Bologna e venti sono le persone messe in isolamento in Veneto.

La sposa, infatti, è trevigiana e tanti invitati sono arrivati dal Veneto.

Venti di loro sono stati messi in isolamento, appunto in Veneto mentre non si sa quante persone sono state messe in isolamento

tra Bologna e l’Emilia Romagna.

A rivelare questa situazione è stato lo stesso Luca Zaia che lo ha annunciato quando ha dato comunicazione del bollettino covid giornaliero.