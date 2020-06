Puglia, va in chiesa per farsi dare un po’ di cibo, perde la pazienza e massacra di botte il prete

0 SHARES Condividi Tweet

Una vicenda terribile quella accaduta nel quartiere Perrino a Brindisi dove un uomo di 42 anni era andato in chiesa, “Cuore Immacolato di Maria”, per farsi dare de cibo.

L’uomo, che era in coda in attesa di ricevere qualcosa da mangiare, ad un certo punto, colto da un raptus, ha iniziato a colpire il prete con pugni al voto.

Il 42enne, già conosciuto dalla polizia, è stato denunciato per lesioni.

All’ora in cui è accaduta questa vicenda nell’ufficio della chiesa c’era molta gente che ha raccontato ciò che ha visto.

Il prete dopo l’aggressione è andato in Questura, in via Perrino e ha denunciato ciò che gli era accaduto.

Poi con l’ambulanza che è accorsa è stato portato in ospedale dove gli hanno messo alcuni punti di sutura all’occhio.