Ritrovata su un treno una valigetta piena di oro ma nessuno la reclama da ottobre

Una vicenda a dir poco singolare che è venuta fuori solo ora ma che è accaduta nel mese di ottobre .

Sul treno tra San Gallo e Lucerna , in Svizzera è stata ritrovata una valigetta piena di oro: tre chili dʼoro pari a 170mila euro.

Da quando è stata ritrovata ad oggi nessuno l’ha reclamata e le forze dell’ordine sono al lavoro per capire a chi appartenga.

Da ottobre ad oggi la notizia non è stata data perché le forze dell’ordine elvetiche stavano, appunto, indagando ma, poichè non sono riuscite a risalire al proprietario, si è deciso di rendere pubblica la notizia anche se, a questo punto, sarà difficile verificare la veridicità delle dichiarazioni di chi si presenterà come proprietario.

Da ora che la notizia è stata resa pubblica, il proprietario ha cinque anni per reclamare la proprietà alla procura di Lucerna.