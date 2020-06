La Puglia piange la 16enne Luna Benedetto “un angelo sulle punte” doveva fare un provino alla “Scala” ma un terribile incidente ha infranto i suoi sogni

0 SHARES Condividi Tweet

E’ difficile scrivere per una tragedia simile ma delle volte tocca farlo. Una ragazza di soli 16 anni con tanta voglia di vivere è morta alle porte di Lecce per un incidente stradale.

La piccola era in sella a un motorino quando un’auto, per motivi in via di accertamento, ha scaraventato il mezzo e il corpo della ragazzina a 10 metri di distanza.

Inutili i soccorsi. Luna è morta sul colpo. Luna Benedetto aveva 16 anni ed era per tutti “un angelo sulle punte”.

La sua grande passione era la danza e la sua dedizione l’aveva portata a un passo dal traguardo. Doveva partecipare a un provino per diventare una ballerina del teatro la “Scala” di Milano.

Ma il destino, delle volte crudele, non ha voluto.