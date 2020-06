Puglia schianto nella notte, auto esce fuori strada, muore un poliziotto aveva 49 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Il poliziotto morto per un terribile incidente che si è verificato nella notte appena trascorsa si chiamava Tommaso Verdoscia e aveva 49 anni.

Il Poliziotto prestava il suo servizio alla Questura di Lecce e per cause in via di accertamento ha perso il controllo della sua auto.

L’uomo è morto dopo essere stato ricoverato al Vito Fazzi di Lecce. Troppo gravi le ferite riportate per il terribile schianto.

L’incidente è avvenuto subito dopo la mezzanotte sulla Cavallino San Donato.

E’ la quarta vittima per incidente in pochi giorni sulle strade della provincia di Lecce.