Diciottenne muore per un incidente d’auto e i compagni di classe sostengono l’esame di maturità per lei

Questa estate una ragazza di 18 anni avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità ma lo scorso agosto la ragazza ha perso la vita in seguito ad un incidente d’auto

La ragazza, Stella Tatangelo frequentava il Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora, Frosinone e i suoi compagni di classe hanno preso una decisione bellissima. Hanno chiesto di poter sostenere al suo posto l’esame di Maturità in modo che la ragazza, simbolicamente ottenesse la maturità classica anche se non più in vita.

Uno di loro, Adriano Belfiore ha seguito tutto l’iter indicato dal Miur per poter sostenere l’esame di maturità al posto della loro amica.

Oggi, 22 giugno i ragazzi hanno sostenuto l’esame al posto di Stella al cospetto di una commissione composta da 7 membri e dai genitori della ragazza. L’argomento portato è stato un pluridisciplinare sull’amicizia