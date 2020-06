Antonella Clerici posta foto della sua estate e incita a fare vacanze italiane, il web si rivolta: “E chi li ha i soldi per andare in vacanza?”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è un volto amatissimo della tv molto seguita e stimata e ora che ha annunciato che presto tornerà in tv i suoi fans sono felicissimi.

Ma come accade sempre ai vip sui social sono anche molto contrastati e spesso quello che dicono commentano o postano è fonte di tante polemiche, addirittura qualche personaggio del mondo dello spettacolo ha preferito andare via dai social quando l’attacco è diventato esagerato.

Antella Clerici in questi giorni sta trascorrendo la sua estate in Liguria, a Portofino e ha postato alcune foto commentandole così: “Portofino, Liguria, Italia: il nostro bel Paese” e poi ha aggiunto l’hashtag #VacanzeItaliane.

Se da una parte la foto ha fatto il pieno di like, dall’altra è stata subbissata da commenti negativi del tipo: “La foto è bellissima, peccato che quest’anno non mi potrò permettere nessuna vacanza”, o, ancora: “E chi ha i soldi per muoversi da casa?”, ancora: “Antonella, ma dove sono i soldi? Io non li ho. Me li dai tu, per caso?”. C’è anche chi polemizza con l’aumento generalizzato dei prezzi: “Se abbassassero i prezzi … “.

E poi a proposito dei vip che stanno incitando a restare in Italia come Fedez e la Ferragni, qualcun altro ha detto: “Ora tutti dicono di fare le ferie in Italia. Prima se non andavi all’estero eri un poveraccio. Voglio proprio vedere cosa succederà quando tutto sarà finito”.

Antonella Clerici ha preferito non rispondere.