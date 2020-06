Noemi, strepitoso dimagrimento con il metodo Tabata, allenamento intenso che brucia i grassi in tempi rapidissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi è dimagrita e sta benissimo.

Dalle foto che la cantante ha postato sui social si fa fatica a riconoscerla perché la differenza tra il prima e il dopo è davvero notevole.

Il metodo che Noemi ha seguito per ottenere risultati così sorprendenti è il Tabata Training che è stato ideato da uno scienziato giapponese, Izumi Tabata.

Il metodo Tabata

Questo metodo consiste nell’allenarsi in modo intensivo e bruciare, così, i grassi in tempi molto brevi. Questo metodo non è nuovo perché è stato ideato negli anni 90 ma ora se ne sta parlando molto perché i risultati che Noemi ha ottenuto durante la quarantena sono davvero da favola.

La foto che Noemi ha postato sui social è la prova di quanto questo metodo funzioni davvero.

Il Tabata Training richiede l’alternarsi di allenamenti intensivi aerobici e anaerobici e tante pause ma brevissime.

I primi 20 secondi ci si allena e poi per i successivi 10 si fa pausa. In 4 minuti si deve seguire questo schema per otto volte.

I fans di Noemi non credono ai loro occhi

I fan che hanno ammirato le foto della nuova Noemi hanno lasciato dei commenti di grande stupore nel vederla così cambiata ma lei ha risposto: ‘Giuro che sono io nella foto’.

Noemi, il cui vero nome è Veronica Scopelliti ha postato una sua foto in costume e poi ha scritto: “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.

Ma i fans non credono ai loro occhi e le hanno scritto: “Ma non sei tu nella foto”.

Il metodo Tabata che è chiamato anche Guerrilla cardio, è un allenamento molto intenso di workout cardiovascolare anaerobico in Interval training.

Questo metodo, però, non può essere seguito da tutti, infatti è sconsigliato a chi è in forte sovrappeso, a chi ha problemi cardiaci e a chi comincia ad allenarsi dopo un lungo stop.

A vedere Noemi i risultati arrivano e sono strepitosi ma certamente bisogna abbinare questo metodo ad un’alimentazione sana ed equilibrata.

Insomma, Noemi ha usato la quarantena per rimettersi in forma e per ritrovare un corpo smagliante e a 38 anni ci è decisamente riuscita.

Questo suo esempio sarà da stimolo a tutti quelli che hanno voglia di dimagrire rimanendo tonici e quest’estate, c’è da scommetterci, che in tutte le palestre si chiederà di potersi allenare secondo il metodo Tabata.