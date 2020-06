Albano e Romina, Giancarlo Magalli fa una battuta e il cantante di Cellino lo gela con uno sguardo poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è solito scherzare molto e fare battute molto acute che, a volte, arrivano a destinazione, come una lama di coltello.

Di Magalli, volto Rai, conosciutissimo e amatissimo dal grande pubblico tanto ha fatto parlare il suo contrasto, mai sanato con la conduttrice, Adriana Volpe con la quale non è mai corso buon sangue fino a che i due sono finiti in un’aula di tribunale.

Magalli e Adriana Volpe

Quando a Magalli gli si chiede con quale donna si è trovato meglio a lavorare in tv, quale è la sua partner professionale preferita, lui risponde che si è sempre trovato bene nel 99% dei casi ribadendo che l’unico 1% negativo è da attribuire sempre ad Adriana Volpe.

La conduttrice, che recentemente è stata anche nella “Casa del grade fratello vip” ha raccontato di aver subito angherie verbali da parte del conduttore e per lei, che non ne capiva la ragione, è stato un incubo.

Magalli e la battuta ad Albano

Giancarlo Magalli è stato ospite di Carlo Conti alla trasmissione Top Dieci insieme ad Albano.

Carlo Conti, ad un certo punto, ha elencato i motivi che fanno litigare di più le coppie, però Conti ha voluto precisare di quali tipi di litigi si trattasse e ha detto: “Non quelli grossi che portano alla separazione, ma i litigi quotidiani, le piccole incomprensioni di ogni giorno”.

E Magalli non si è lasciato sfuggire l’occasione di una battuta e ha detto: “Ah ecco, perché se no Al Bano non avrebbe potuto partecipare, troppo avvantaggiato”.

Albano, sulle prime non ha gradito la battuta tanto che ha guardato malissimo Giancarlo Magalli e il pubblico in studio si è raggelato ma poi, qualcuno ha riso e allora anche Albano ha accennato ad un sorriso e l’atmosfera si è rilassata.

Albano ha dimostrato in più occasioni di essere molto autoironico e, spesso è stato il primo a prendersi in giro da solo. Ma è anche stanco e l’ha ribadito in più occasioni, di essere troppo al centro del gossip suo malgrado e ci terrebbe ad una vita meno sotto i riflettori ma questo non gli è consentito perché il pubblico lo ama molto.

Albano a volte ha perso la pazienza quado le domande sulla sua vita privata diventavano troppo insistenti ma la maggior parte delle volte ci sta a essere messo al centro e si diverte anche lui.

Albano ha vissuto dolori terribili e ha superato con la sua forza d’animo prove molto dolorose.