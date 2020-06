Lorella Cuccarini “Matano ego sfrenato e maschilista”, la redazione femminile de Vita in diretta “Cara Lorella, ora parliamo noi”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo il durissimo attacco di Lorella Cuccarini contro Alberto Matano e dopo averlo accusato di essere maschilista e di avere un ego smisurato, sono volute intervenire le donne che compongono la parte femminile della redazione de “Vita in diretta” e hanno scritto una lettera a Lorella Cuccarini.

La lettera della parte femminile de Vita in diretta a Lorella Cuccarini

“Abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole“.

“Cara Lorella dopo aver letto la tua mail, arrivata a ridosso dell’ultima puntata del programma, abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole. Abbiamo trascorso mesi durissimi e difficili in cui abbiamo lavorato insieme, con te e con Alberto, con impegno e dedizione, per gli stessi obiettivi e non ci aspettavamo una conclusione come questa. Fare finta di niente sarebbe la soluzione più semplice ma sentiamo il bisogno di dover dire la nostra, da donne. Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma e siamo sorprese e amareggiate e stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto.

La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma“ e poi di seguito la firma di

quattordici donne: Maria Graziano, Maria Teresa di Furia, Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo, Raffaella Longobardi, Raffaella longobardi, Lucia Loffredo, Lucilla Masucci, Simona Giampaoli, Sonia Petruso, Erika Tuccino, Mara Pannone, Sara Verta, Donatella Cupertino.

Le giornaliste a difesa di Matano

Anche alcune giornaliste sono volute intervenire a difendere Alberto Matano come Emma D’Aquino , del TG1 che ha scritto sui social così: “Definirlo maschilista da ego sfrenato fa un torto a chi lo pensa e lo scrive“

Insomma, una guerra fredda tra chi ha preso le difese di Lorella Cuccarini e chi del giornalista Alberto Matano.

Nell’ultima puntata de Vita in diretta, quando la lettera era già arrivata a destinazione, tra i due conduttori c’era un gelo palpabile e non c’erano dubbi sulla posizione di uno e dell’altro. Hanno salutato separatamente e non si sono guardati neppure un momento. Da quel momento in poi Alberto Matano e Lorella Cuccarini non hanno più finto un rapporto cordiale e sereno come, probabilmente hanno dovuto fare, invece, per tutta la durata del programma.