Puglia, 15enne esce dal coma dopo essere stato investito mentre era in bici, il padre pubblica una foto delle loro mani che si stringono “Mai gioia più grande, amore di papà”

0 SHARES Condividi Tweet

Una bellissima notizia quella che arriva dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 15 enne investito mentre era in bici a Guagnano è uscito dal coma.

Il padre ha voluto ringraziare tutti con un commosso post su Facebook.

“Vorrei abbracciarvi tutti quanti ma non ho la forza per farlo, vi dico grazie per tutto quello che avete fatto”.

Il papà ha voluto pubblicare una foto con la sua mano che stringe quella del figlio: “Mai gioia più grande, amore di papà”.

L’incidente avvenne la sera del 22 giugno. Il ragazzo venne investito da un’auto condotta da una donna che immediatamente si fermò e prestò il primo soccorso.

Il piccolo rimediò un grave trauma cranico e fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico.