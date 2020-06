Laura Chiatti e Marco Bocci, restano bloccati in ascensore, attacco di panico per Laura

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bocci e Laura Chiatti hanno vissuto un’esperienza davvero antipatica: sono rimasti bloccati in ascensore per una mezz’ora circa prima che arrivassero i vigili del fuoco a liberarli.

I due attori, chiusi nell’ascensore erano con i loro due bambini piccoli e una coppia di amici.

Lo spazio era davvero piccolo per contenerli tutti e, in più, faceva molto caldo e dunque la situazione è ben presto diventata difficile da gestire.

Laura e Marco gestiscono i bambini

Laura e Marco hanno fatto di tutto per rendere la situazione meno pesante possibile per i bambini e Marco Bocci ha anche girato un video che poi ha caricato sui social.

Dal video pare che qualcuno si sia sentito male e abbia anche dato di stomaco perché a terra è sporco.

Tutti gli occupanti quel piccolo vano hanno mantenuto la calma il più possibile anche se dal loro racconto era il secondo giorno consecutivo che restavano bloccati in ascensore.

Gli attacchi di panico di Laura

Anche Laura Chiatti ha voluto raccontare sui social cosa è accaduto e ha postato il video girato dal marito Marco Bocci aggiungendo: “Grazie ai @vigilidelfuoco_officialpage di Roma per averci Tirato fuori dopo 30 minuti !

E poi ha anche scritto a proposito di come è stato difficile gestire la situazione: “Un pensiero a tutte le persone che come me soffrono di attacchi di panico … si possono superare”.

Tantissimi tra i suoi follower le hanno raccontato che è stata bravissima a gestire in quel modo sia i suoi attacchi di panico sia i bambini perché, oltre alla sensazione di claustrofobia, era necessario combattere contro il caldo e la mancanza d’aria.

Un’esperienza terribile che i due attori hanno voluto condividere con i loro follower.

Restare bloccati in ascensore è sempre angosciante anche per chi non soffre di attacchi di panico ma d’estate con il caldo è decisamente più difficile mantenere la calma e aspettare pazientemente che arrivi qualcun a liberarci.