Romina Power tragedia, è morta la sorella Taryn, ecco cosa è accaduto

Una perdita immensa per Romina Power. Ieri è morta la sorella della famosa cantante. Si chiamava Taryn e era la sorella minore di Romina, aveva 66 anni.

Taryn nel 1993 rifiutò la proposta del compagno dell’epoca di Romina, Albano di trasferirsi per sempre in Italia.

LA MALATTIA DI TARYN E LA VOGLIA DI VIVERE

Taryn era da un anno e mezzo molto malata, aveva cercato di combattere con tutte le forze contro la leucemia ma il male, purtroppo è stato più forte di lei.

A dare lo straziante annuncio è stata la stessa Romina Power sul profilo Instagram. Romina ha così reso nota la morte della cara sorella:

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascerà un vuoto immenso poiché’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!».

Sempre stata a fianco di Romina, Taryn era un punto di riferimento per la sorella maggiore con la quale aveva sempre condiviso tutto.

IL DOLORE DI ROMINA POWER

Tantissime le foto pubblicate da Romina su Instagram che ritraggono lei e la sorella quando erano piccolissime.

Un dolore immenso per la cantante che si va a aggiungere a quello della morte dei suoi cari genitori e della scomparsa di sua figlia.

CHI ERA TARYN

Taryn era nata nel 1953 era madre di quattro figli e nonna di quattro nipoti. E’ morta ieri sera nel sua appartamento nel Wisconsin negli Stati Uniti d’America.

Taryn aveva intrapreso la carriera di attrice. Giovanissima aveva girato otto film.

La sorella di Romina per anni è stata ospite della tenuta di Albano a Cellino San Marco ma poi aveva deciso di ritornare negli Stati Uniti d’America.

In passato si era vociferato che Taryn avesse avuto una storia d’amore con il fratello di Albano, Franco Carrisi.

Nella giornata di domani Romina Power dovrebbe partecipare come ospite a Domenica In, condotta da Mara Venier ma per il grave lutto non si sa se la cantante italo americana parteciperà alla trasmissione.

Albano, al momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla morte dell’ex cognata, anche se si vocifera che sia molto addolorato per la dipartita di Taryn.