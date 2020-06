Soliti Ignoti, Amadeus mette in imbarazzo Andrea Delogu quando le dice: “Però … non lo devi ripetere troppe volte!”, come reagisce la Delogu

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, ieri sera nella puntata de i Soliti Ignoti-Il ritorno ha avuto come concorrente vip Andrea Delogu che da lunedì condurrà La vita in diretta Estate, insieme a Marcello Masi.

La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 16.50 su Rai1.

La partecipazione in veste di concorrente della Delogu, era a scopo benefico, infatti, se avesse vinto la somma accantonata sarebbe stata devoluta in beneficenza.

Non è la prima volta che le trasmissioni televisive organizzano puntate con concorrenti vip per devolvere le somme vinte in beneficenza.

Il pubblico da casa ama vedere giocare i vip e nello stesso tempo si fa del bene. Il pubblico da casa, infatti, si diverte molto quando personaggi conosciuti non sanno rispondere ad alcune domande a volte anche molto semplici o, al contrario quando ci sono alcuni vip che non sbagliano neppure una risposta.

E’ un bello spettacolo per chi guarda da casa vedere i vip mettersi in discussione con autoironia e, nello stesso tempo sapere che si sta facendo del bene.

La puntata di ieri sera

Ieri sera, dunque , una gran bella puntata che ha visto come concorrente Andrea Delogu che si è divertita e ha fatto divertire.

Quando Amadeus le ha chiesto di cercare il parente misterioso, Andrea Delogu ha analizzato i vari particolari e ha esclamato riferendosi a uno dei potenziali parenti: “Ha un delizioso naso a patatina”.

Amadeus, che è sempre molto autoironico e simpatico e non teme di mettere in evidenza i suoi difetti fisici e riderci su, ha risposto: “Non me lo dire tante volte, però. Io non so cosa si provi ad avere il naso a patatina!”

Andrea Delogu è apparsa un po’ in imbarazzo ma poi è scoppiata anche lei a ridere e ha fatto la scelta del parente che non si è rivelata corretta e quindi non ha vinto alcuna somma di danaro che sarebbe andata in beneficenza.

Andrea Delagu ospite da Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Per l’ultima puntata de Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è stata ospite Andrea Delagu per il passaggio del testimone.

Infatti, in quella occasione hanno ufficializzato che da lunedì alla conduzione della stessa trasmissione, versione estate, ci sarà proprio la Delagu con Marcello Masi.

“Vita in diretta” proseguirà per tutta l’estate tenendo compagnia a chi, per vari motivi, non potrà andare in vacanza.