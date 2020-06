Naike Rivelli a Barbara D’Urso “smettila di parlare di me perché tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Naike Rivelli torna a far parlare di sé. La figlia di Ornella Muti, molto popolare sui social, ha postato un video durante il quale attacca molto duramente la regina della Tv, Barbara D’Urso.

Tra la Rivelli e Barbara d’Urso c’era sempre stato un certo feeling ma tutto sembra essersi sciolto come la neve al sole.

La figlia di Ornella Muti nel video è stata molto dura con la D’Urso chiedendo esplicitamente alla conduttrice di lasciarla in pace.

LA RIVELLI E LE DURE PAROLE CONTRO LA D’URSO

La Rivelli ha usato parole forti nei confronti della D’Urso:

“Vorrei che Barbara D’Urso la smettesse di parlare di me, ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere, hai usato foto e video. Adesso basta, basta diffide. Non si può dire che io mi faccia pubblicità con il suo nome, ho i social che sono seguiti da persone di tutto il mondo che non sanno nemmeno chi lei sia visto che molti non sono italiani. Si può dire che se ci sta qualcuno che usa la popolarità degli altri non sono io”.

La giovane e provocante modella, inoltre, afferma di essere un personaggio pubblico come la stessa Barbara d’Urso.

La Rivelli dice che Barbara d’Urso è una creatrice di storie che non si sa se siano vere o meno. La Rivelli, inoltre, tiene a precisare che in passato era stata spesso ospite della trasmissione di Barbara d’Urso come opinionista.

“Un tempo mi chiamava a fare l’opinionista e ora mi denuncia, non è un paese libero visto che se non dai la tua opinione nel suo salotto ti arrivano diffide da tutte le parti”.

Si attende ora la replica di Barbara d’Urso che sicuramente non si farà attendere.

NIKE RIVELLI LA SUA CARRIERA

Nike Rivelli è una cantante e attrice nata in Germania ma subito dopo trasferita in Italia dove ha anche intrapreso la carriera cinematografica.

Attrice sin da piccola con la madre, ha iniziato a recitare sola all’età di 16 anni. La figlia di Ornella Muti è stata la compagna di Yari Carrisi per quasi due anni poi i due si sono lasciati.

IL SUO RAPPORTO CON LA MADRE ORNELLA MUTI

Attualmente la bella modella è single. E’ diventata famosissima su Instagram seguita in Italia e in tutto il mondo per le sue foto che immortalano il suo corpo statuario.

Nike Rivelli è molto legata alla madre Ornella Muti che, all’età di 65 anni, resta sembra un’icona della bellezza made in Italy.

Nike e Ornella in molte foto non sembrano figlia e madre ma due amiche ed è questo il rapporto che le due hanno sempre cercato di instaurare.