Bari, grave incidente sulla tangenziale, all’uscita di Japigia auto si schianta contro guardrail, grave conducente

0 SHARES Condividi Tweet

Per pochi attimi si è temuto il peggio per un’automobilista alla guida di un’utilitaria che si è schiantato nei pressi dell’uscita di Japigia sulla tangenziale d Bari contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri , intorno alle 19, l’auto, una Citroen Saxo, è stata completamente distrutta dal forte schianto.

Il conducente dell’auto è stato immediatamente soccorso e trasportato al più vicino ospedale. E’ in grave condizioni ma non in pericolo di vita.