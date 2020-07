Pierluigi Diaco, ho litigato con Alberto Matano per la Cuccarini, vi spiego cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

La fine de Vita in diretta sta ancora facendo molto parlare per come si è conclusa tra i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Se durante tutta la conduzione sembrava che tra i due ci fosse un buon rapporto di stima reciproca e considerazione, alla fine è esploso il vero problema che serpeggiava. Lorella Cuccarini si è sentita messa da parte durante tutti i mesi della conduzione fino ad essere esclusa dalla conduzione della prossima edizione.

La lettera di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini che ha retto durante tutti i mesi ingoiando la insoddisfazione data dal suo rapporto con Alberto Matano, alla fine dell’edizione de Vita in diretta ha deciso di scrivere una lettera di ringraziamento a tutta la produzione e redazione e poi ha attaccato in modo diretto Alberto Matano pur non citandolo mai.

Questa lettera è circolata prima che andasse in onda l’ultima puntata tanno che il gelo che c’era tra i due era assolutamente palpabile.

Alla fine della puntata se Alberto Matano ha ringraziato tutti anche Lorella Cuccarini, la Cuccarini a Matano non lo ha proprio considerato.

La reazione di Pierluigi Diaco

Ieri è poi circolata una notizia e cioè che Pierluigi Diaco , grande amico di Lorella Cuccarini, ha preso le sue difese attaccano in modo molto diretto e duro Alberto Matano. Pare lo abbia fatto nei corridoi della Rai di fronte a tanti testimoni e che Alberto Matano non abbia reagito in alcun modo come ha fatto da quando questa vicenda è esplosa.

Ma è voluto intervenire sulla questione e su come realmente sono andate le cose proprio Pierluigi Diaco e su twitter ha spiegato cosa è accaduto smentendo una lite furibonda come era stata, invece, descritta.

Diaco ha smentito che siano volate parole grosse ma ha detto, a questo proposito del collega Alberto Matano: “E’ stato sleale con l’amica Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa”.

E poi Pierluigi Diaco ha anche aggiunto: “La falsa indiscrezione sulla lite da chi è stata dettata?”

Su come siano andate esattamente le cose non lo possiamo sapere ma, certamente, Pierluigi Diaco è stato il primo a prendere pubblicamente le difese di Lorella Cuccarini a fronte delle donne che compongono la redazione de Vita in diretta che si erano schierate tutte, ad eccezione di Antonella Delprino, a favore di Alberto Matano.

Antonella Delprino, infatti, non ha preso alcuna posizione sulla vicenda spiegando sui social che ciò che ha da dire lo avrebbe detto direttamente agli interessati.