Adriana Volpe e Andrea Denver a “Ogni mattina” e Alessio Viola dice una frase che mette in crisi il matrimonio della Volpe

Il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola non sta andando benissimo in termini di ascolto.

I conduttori, anche se bravissimi e simpaticissimi, stanno avendo difficoltà a far prendere il volo a questo nuovo format.

Adriana Volpe, forse per provare a far alzare un po’ gli ascolti, abbastanza deludenti fino ad ora, ha invitato in studio il suo amico e compagno di avvenute del Grande fratello vip, Andrea Denver.

Il rapporto tra i due all’interno della casa del Grande fratello ha insospettito i telespettatori perché sembravano molto vicini e non solo come amici.

Adriana Volpe e Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello

I due, quando erano all’interno della casa del Grande fratello vip, hanno fatto parlare molto di loro perché, oltre che amici, sembravano anche attratti l’uno dall’altra tanto che, ad un certo punto, ha iniziato a mostrare segni di insofferenza anche il marito della Volpe, Roberto Parlato.

Poi la Casa del Grande fratello vip è terminata e la cosa è stata messa a tacere anche se tra Adriana Volpe e il marito pare che, da allora, ci sia maretta.

Andrea Denver ospite di Ogni mattina

Forse per far alzare un po’ gli ascolti è stato chiamato in trasmissione Andra Denver che è stato annunciato come quello che ha un’amicizia speciale con Adriana Volpe tanto che l’altro conduttore , Alessio Viola ha detto: “Io mi farò da parte, vi lascio soli?”.

Adriana Volpe, nonostante sia stata al gioco, ha comunque voluto mettere in chiaro il rapporto con il marito e ridargli l’importanza che merita e così dopo ha detto: “Oggi per me è un giorno speciale perché è il nostro

anniversario. Ciao Roberto, ci vediamo stasera“.

Certo le voci sulla presunta amicizia particolare tra Adriana Volpe e Andrea Denver non vengono messe a tacere solo per questo saluto e appuntamento dato dalla Volpe al marito perché, che tra i due le cose non vadano benissimo l’ha anche fatto trapelare lo stesso marito della Volpe sui social. Durante la permanenza nella casa del Grande fratello vip il papà di Roberto Parlato è venuto a mancare a causa della pandemia da covid 19 e per questo Adriana Volpe era uscita in fretta e furia dalla casa per stare vicino al marito.

Ora si vedrà nei prossimi mesi come andrà il matrimonio della conduttrice e se le voci insistenti che provengono da più parti circa il rapporto particolare che la Volpe ha con Denver siano fondate o meno.