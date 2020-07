Giulio Berruti senza freni parla di Maria Elena Boschi e dice: “Siamo una coppia …

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia dell’estate, ormai ufficiale, è quella composta da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti.

I due, insieme, sono bellissimi e stanno occupando le prima pagine di tutti i giornali.

Se fino a qualche tempo fa serpeggiava ancora il dubbio se fossero una coppia o meno, oggi, dopo l’intervista rilasciata da Giulio Berruti ospite della trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini: “C’è tempo per”, la notizia è ufficiale perché confermata dai diretti interessati.

Le dichiarazioni di Giulio Berruti

Giulio Berruti, fino a qualche tempo fa aveva dichiarato che, anche se aveva voglia di innamorarsi e di avere una storia seria, non poteva permetterselo perché non aveva una stabilità lavorativa viaggiando molto tra l’Italia e l’America.

Intanto la coppia si faceva fotografate in giro per Roma, a cena , a passeggio.

Qualche giorno fa l’attore è stato ospite della trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini dove, pur dichiarando di essere una persona molto riservata si è lasciato andare a dichiarazioni decisamente esplicite e ha detto: “Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente, evito di parlare di cose che non riguardano precisamente me. Detto questo, sono innamorato? Sì”.

Giulio Berruti dichiara di essere molto riservato

E poi ha aggiunto, a chiarimento, una volta per tutte, della sua posizione: “Siamo una bellissima coppia vi ringrazio che voi tifiate per noi, avremo modo poi di parlarne, ma è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto molto riservato da questo punto di vista e preferisco rimanere così, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più. Mi rivendicherò Anna per la tua domanda…”.

Anche se nei mesi scorsi i due avevano depistato i giornalisti e i paparazzi, oggi hanno deciso di viversi la loro storia d’amore alla luce del sole, senza sotterfugi ma dichiarando il loro amore e diventando, così, una coppia ufficiale.

Giulio Berruti ha aggiunto: “Il bacio penso sia la cosa più intima in assoluto è l’anima che parla attraverso la bocca e senza le parole, io amo molto baciare guardando l’altra persona negli occhi. Sono una persona molto passionale e penso che bisogna seguire le proprie passioni e nel contempo essere se stessi. Senza passione la vita è insipida. Se c’è l’amore c’è anche la passione, dopo anni ci si può reinventare”.