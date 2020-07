Puglia, positiva intera famiglia, fanno un viaggio in Brasile, ritornano e risultano essere contagiati sia il padre che la madre e figlio

0 SHARES Condividi Tweet

Solo ieri erano risultati zero contagi e zero decessi in tutta la Puglia. Ma nella serata di ieri si è diffusa la notizia che un’intera famiglia di Copertino era risultata positiva al test.

I tre, per motivi famigliari, era andati in Brasile, nazione dove il virus si sta propagando in maniera velocissima.

Sono ritornati in Puglia a Copertino e come per prassi sono sati sottoposti a screening e sono risultati tutti e tre positivi.

In Brasile il virus ha provocato 1,6 milioni di contagi e più di 65 mila morti. Il presidente Bolsonaro aveva sempre minimizzato il virus e ora risulta essere positivo.