Magalli risponde a Cirillo e Adriana Volpe e Cirillo di rimando lancia una bomba “Tu non sei…

Il mondo dello spettacolo in questi giorni sta dando il meglio di sé con liti, allusioni, offese e chi più ne ha più ne metta.

E’ scontro aperto tra Magalli e, fino ad ora nessun altro che lo sostenga, e dall’altra parte Adriana Volpe e Marcello Cirillo.

Marcello Cirillo ci è intromesso nella discussione tra Magalli e la Volpe e ha detto la sua a proposito di come si comporta Magalli con i colleghi che condividono le stesse trasmissioni. Dopo averlo accusato di aver fatto fuori per la prossima edizione anche Demo Morselli gli ha anche rivolte altre accuse.

Le dichiarazioni di Marcello a proposito degli ascolti calati

Marcello ha dichiarato così sui social dopo che Giancarlo Magalli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “C’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni…Un abbraccione…”

E Marcello, gli ha risposto così: “Allora se proprio la vogliamo mettere su questo piano, ti ricordo che prima di esserci tu nella trasmissione “I fatti vostri” io l’ho fatta, insieme al mio socio Antonio, con Fabrizio Frizzi ed Alberto Castagna, due veri signori della televisione molto amati, a differenza di te, da tutti, con i quali abbiamo fatto anche più del 50% di share a mezzogiorno e con il serale, abbiamo toccato anche 9 milioni di spettatori“.

E poi ha continuato rispondendo a quanto asserito da Magalli e cioè che: “L’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi“ e ha detto: “Poi dopo, sei arrivato tu, con il tuo bagaglio di gran simpatia e la trasmissione e’ calata, a memoria non mi pare ci fossero satellitari e digitali terrestri”.

Cirillo poi ha continuato volendo sottolineare la voglia di Magalli di ferire : “Hai detto beandoti “‘sei da tre anni a casa’ (a parte che nel 2017/18 sono stato inviato di ‘quelli che il calcio’ per poi insieme alla tua ‘amata’ Adriana partecipare a Pechino express), questo è il tuo unico hobby rimasto, rimarcare, qualora ce ne fossero, i problemi altrui; vedi Giancarlo eri una persona spiritosa, ed eri il mio migliore amico, tempo evidentemente sprecato, adesso la linea di demarcazione tra essere spiritoso ed essere cattivo è diventata molto sottile, sei un ‘piccolo uomo’ che non vive ma va in onda, godendo dei problemi altrui”.

Magalli sottolinea che Marcello lavori poco e lui risponde

Ma anche Magalli è andato giù pesante e, alla volta di Marcello e Adriana Volpe, ha detto: “Se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti, c’è da chiedersi come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni“.

E poi Magalli, a proposto della circostanza che non va d’accordo con nessuno ha detto: “Non è vero che sono rimasto solo al comando… Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi)…E’ stato aggiunto anche Broccoli…”